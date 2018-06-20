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  1. İki ayaklı gurur!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de gençlerin lerine eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'nde gençlerin lerine eşlik etti

Erdoğan gençlerin türkülerine eşlik etti
Bu akşam Mardin'de mahşeri bir kalabalık ile mitingini gerçekleştiren Erdoğan bir de sürprizi yaptı.

'ni ziyaret eden Erdoğan, gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de türkü sürprizi


Bir yandan türkülere eşlik eden Erdoğan, bir yandan da alkışlayarak ritim tuttu.

Erdoğan ve gençler, "gönül dağı" ve "yola çıktım Mardin'e" adlı türküleri seslendirdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle eşlik etti


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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 00:01
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