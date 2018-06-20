Bu akşam Mardin'de mahşeri bir kalabalık ile mitingini gerçekleştiren Erdoğan bir de türkü sürprizi yaptı.
Mardin Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.
Bir yandan türkülere eşlik eden Erdoğan, bir yandan da alkışlayarak ritim tuttu.
Erdoğan ve gençler, "gönül dağı" ve "yola çıktım Mardin'e" adlı türküleri seslendirdiler.
Mardin Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Erdoğan, gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.
Bir yandan türkülere eşlik eden Erdoğan, bir yandan da alkışlayarak ritim tuttu.
Erdoğan ve gençler, "gönül dağı" ve "yola çıktım Mardin'e" adlı türküleri seslendirdiler.
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