Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı son günlerde yoğun şekilde merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde açıklanması planlanan ancak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ileri bir tarihe ertelenen MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. İşte, 2018 MSÜ tercih sonuçları hakkında merak edilen detaylar...





MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları, ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 11 Haziran'da erişime açılması bekleniyordu. ÖSYM'nin planlı sınav takviminde değişiklik yapılması nedeni ile 2018 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılar 21 Haziran 2018 tarihinde yapılacaktır.

Yapılacak olan duyuruda okul türlerine göre MSÜ-2018 sınavı çağrı yapılan en düşük aday puanları (MSÜ-SAY, MSÜ-EA, MSÜ-SÖZ) açıklanacaktır. 2'nci Seçim Aşamaları 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kara Harp Okulu Komutanlığı/ANKARA'da icra edilecektir.

YERLEŞTİRME KOŞULLARI NELER OLACAK?

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

- Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 01 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

- Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen "Giriş Şartlarını" taşımak,

- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.