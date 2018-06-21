Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
24 HAZİRAN SEÇİMLERİ
İzmir seçmeninin bir kısmı, yerel yönetim nedeniyle ideolojik duruş sergiliyor. AK Parti İzmir'de her seçimde oylarını artırdı, durumu çok iyi görüyorum
EKONOMİDEKİ MANİPÜLASYONLAR
Her şeyi seçime bağlamak birçok konuda zaman kaybına neden oluyor. Piyasada bir durgunluk var. Vatandaşlar 24 Haziran gelsin de işimize gücümüze bakalım diyor. Dış küresel yatırımcılar da aynı şekilde. Türkiye ekonomisi üzerinde değerlendirme yapanların aşırı gayre içine girdiklerini görüyoruz. Değerlendirme kuruluşları çıktılar seçim öncesi değerlendirme yaptılar. Sanki seçime onlar giriyor. Bunlar normal şeyler değil. Değerlendirme kuruluşlarının aşırı gayreti manidar.
Darbe girişimi, vesayetle vs. Türkiye'yi alaşağı edemediler getiremediler son olarak ekonomi üzerinden gidelim dediler. Biz ekonomimizi sağlam temeller üzerine kurdur. Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam... Seçim sonrası için tedbirlerimiz aldık.
24 HAZİRAN SONRASI EKONOMİ
Orta ve uzun vadeli yapısal reformlar yapacağız. Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda.
SOĞAN VE PATATES FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız.
MUHALEFETE "YÖNETİM" YANITI
94 yıllık yönetim alışkanlığını değiştiriyoruz. Muhalefet eskiye döneceğiz diyor, dönemezsiniz.
KANDİL'E HAREKAT!
(Kandil) Zaman zaman hava harekatlarıyla oraları dağıtıyoruz, bombalıyoruz. Bu sefer çok sıkışınca İran tarafına geçiyorlar, oradan sıkışınca Irak tarafına geçiyorlar. Hava harekatıyla buradaki terör yuvalarını dağıtmak, tamamen söndürmek çok kolay değil, mümkün de değil. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın bir benzerini Kuzey Irak alanında da yapmaya zaten çok önceden başlamıştık:
"HAVA HAREKATINDA ÖRGÜTÜN ÖNEMLİ KADROLARI ÖLDÜRÜLDÜ"
Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Kandil, Mahmur, Sincar PKK'nın yuvalandığı yerler. Bütün silah ve lojistik destek buradan yapılıyor. İran'ın ayrıştığı bir durum yok, PKK onların da beleası. Hava harekatında örgütün önemli kadroları öldürüldü. İran müşterek operasyona sıcak bakmayacaktır. İran ile bu konuda (Kandil'e operasyon) aramızda bir sorun söz konusu değil.
"AYAĞINIZI DENK ALIN!"
(Kandil'e operasyon) Bu işin şakası yok. Zeytin Dalı ile Afrin'de yaptık, Fırat Kalkanı ile Cerablus-Azez arasında bunu yaptık, burada da yaparız. Ayağınızı denk alın.
FETÖ ELEBAŞININ İADESİ VE TÜRKİYE ABD İLİŞKİSİ
ABD'nin FETÖ elebaşının iadesinde isteksizlik canımızı sıkıyor. ABD, FETÖ konusunda kuşkulu bulutlarını dağıtmak durumunda. DEAŞ'a karşı PYD/YPG'nin ortaklığı ilişkiyi gerdi. ABD Türkiye'nin kaygılarını dikkate alsa problem kalmaz. ABD'nin aymaz davranması nasıl izah edilebilir?
"ABD ALGISI KAMUOYUNCA DİBE VURMUŞ VAZİYETTE"
Amerika algısı kamuoyunda dibe vurmuş vaziyette, yani yüzde 20'den az. Yapılan saha araştırmalarında vatandaşlarımızın yüzde 20'sinden daha azı Amerika'ya güveniyor. Bu çok vahim bir durum. İlişkiler açısından bunu düzeltecek olan biz değiliz, Amerika.
ABD İLE MÜNBİÇ ANLAŞMASI
ABD ile Münbiç'te bir iş birliği başlattık. Bu güzel bir gelişme. Aksi halde daha gergin, sıcak bir karşılaşma olabilirdi.
YENİ HAVALİMANI AÇIKLAMASI
Çok büyük emeğimiz var, çok büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi bizi mutlu eden başka bir şey yok. 200 milyon yolcuya kadar çıkabilecek bir kapasiteye sahip olacak.
24 HAZİRAN SEÇİMLERİ
İzmir seçmeninin bir kısmı, yerel yönetim nedeniyle ideolojik duruş sergiliyor. AK Parti İzmir'de her seçimde oylarını artırdı, durumu çok iyi görüyorum
EKONOMİDEKİ MANİPÜLASYONLAR
Her şeyi seçime bağlamak birçok konuda zaman kaybına neden oluyor. Piyasada bir durgunluk var. Vatandaşlar 24 Haziran gelsin de işimize gücümüze bakalım diyor. Dış küresel yatırımcılar da aynı şekilde. Türkiye ekonomisi üzerinde değerlendirme yapanların aşırı gayre içine girdiklerini görüyoruz. Değerlendirme kuruluşları çıktılar seçim öncesi değerlendirme yaptılar. Sanki seçime onlar giriyor. Bunlar normal şeyler değil. Değerlendirme kuruluşlarının aşırı gayreti manidar.
Darbe girişimi, vesayetle vs. Türkiye'yi alaşağı edemediler getiremediler son olarak ekonomi üzerinden gidelim dediler. Biz ekonomimizi sağlam temeller üzerine kurdur. Vatandaşlarımız şunu bilsin, Türkiye ekonomisi çok sağlam temellere dayanıyor, bankacılık sisteminin temelleri sağlam... Seçim sonrası için tedbirlerimiz aldık.
24 HAZİRAN SONRASI EKONOMİ
Orta ve uzun vadeli yapısal reformlar yapacağız. Önümüzdeki dönemde beş hedef sektör üzerinde büyümeyi sağlamak istiyoruz. Bu beş sektörün biri makina imalat sanayi, ikincisi otomotiv, üçüncüsü kimya-ilaç, dördüncüsü elektronik, beşincisi gıda.
SOĞAN VE PATATES FİYATLARINDAKİ ARTIŞ
Spekülasyondan öte bir şey değil, göreceksiniz birkaç gün sonra böyle bir meseleyi konuşmayacağız.
MUHALEFETE "YÖNETİM" YANITI
94 yıllık yönetim alışkanlığını değiştiriyoruz. Muhalefet eskiye döneceğiz diyor, dönemezsiniz.
KANDİL'E HAREKAT!
(Kandil) Zaman zaman hava harekatlarıyla oraları dağıtıyoruz, bombalıyoruz. Bu sefer çok sıkışınca İran tarafına geçiyorlar, oradan sıkışınca Irak tarafına geçiyorlar. Hava harekatıyla buradaki terör yuvalarını dağıtmak, tamamen söndürmek çok kolay değil, mümkün de değil. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın bir benzerini Kuzey Irak alanında da yapmaya zaten çok önceden başlamıştık:
"HAVA HAREKATINDA ÖRGÜTÜN ÖNEMLİ KADROLARI ÖLDÜRÜLDÜ"
Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Kandil, Mahmur, Sincar PKK'nın yuvalandığı yerler. Bütün silah ve lojistik destek buradan yapılıyor. İran'ın ayrıştığı bir durum yok, PKK onların da beleası. Hava harekatında örgütün önemli kadroları öldürüldü. İran müşterek operasyona sıcak bakmayacaktır. İran ile bu konuda (Kandil'e operasyon) aramızda bir sorun söz konusu değil.
"AYAĞINIZI DENK ALIN!"
(Kandil'e operasyon) Bu işin şakası yok. Zeytin Dalı ile Afrin'de yaptık, Fırat Kalkanı ile Cerablus-Azez arasında bunu yaptık, burada da yaparız. Ayağınızı denk alın.
FETÖ ELEBAŞININ İADESİ VE TÜRKİYE ABD İLİŞKİSİ
ABD'nin FETÖ elebaşının iadesinde isteksizlik canımızı sıkıyor. ABD, FETÖ konusunda kuşkulu bulutlarını dağıtmak durumunda. DEAŞ'a karşı PYD/YPG'nin ortaklığı ilişkiyi gerdi. ABD Türkiye'nin kaygılarını dikkate alsa problem kalmaz. ABD'nin aymaz davranması nasıl izah edilebilir?
"ABD ALGISI KAMUOYUNCA DİBE VURMUŞ VAZİYETTE"
Amerika algısı kamuoyunda dibe vurmuş vaziyette, yani yüzde 20'den az. Yapılan saha araştırmalarında vatandaşlarımızın yüzde 20'sinden daha azı Amerika'ya güveniyor. Bu çok vahim bir durum. İlişkiler açısından bunu düzeltecek olan biz değiliz, Amerika.
ABD İLE MÜNBİÇ ANLAŞMASI
ABD ile Münbiç'te bir iş birliği başlattık. Bu güzel bir gelişme. Aksi halde daha gergin, sıcak bir karşılaşma olabilirdi.
YENİ HAVALİMANI AÇIKLAMASI
Çok büyük emeğimiz var, çok büyük bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi bizi mutlu eden başka bir şey yok. 200 milyon yolcuya kadar çıkabilecek bir kapasiteye sahip olacak.
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