;
Yol Durumu
  1. Elin kırılsın
  2. Erdoğan’ın tecrübesi lazım

Ebedi kahramanlar

Ebedi kahramanlar
Kanlı terör örgütü PKK, önceki gün askerlerimize saldırdı. Şırnak'ta yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç (20) ve Piyade İzzet Ak (28), Siirt'teki patlamada ise Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan oldu. Kahramanların naaşları dün memleketlerine gönderildi. Şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak ise 'da toprağa verildi. Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın (26) cenazesi, Trabzon'un Düzköy İlçesi'nde gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı.



ŞEHİT NECATİ DİNÇ


ŞEHİT BAHATTİN TAŞTAN


ŞEHİT İZZET AK


KALLEŞ PUSU: 2 ŞEHİT
Hakkari Çukurca'da askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir (25) ile Piyade Er Orhan Faruk Baytekin (22) şehit düştü. Özdemir'in naaşı 'ya, Baytekin'in ise 'e gönderildi.


ŞEHİT ORHAN FARUK BAYTEKİN


ŞEHİT ALİ SEYDİ ÖZDEMİR​
Etiketler: , , , , ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar