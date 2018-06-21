Ebedi kahramanlar

Kanlı terör örgütü PKK, önceki gün askerlerimize saldırdı. Şırnak'ta yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç (20) ve Piyade Uzman Çavuş İzzet Ak (28), Siirt'teki patlamada ise Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan şehit oldu. Kahramanların naaşları dün memleketlerine gönderildi. Şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş İzzet Ak ise Hatay'da toprağa verildi. Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın (26) cenazesi, Trabzon'un Düzköy İlçesi'nde gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı.
ŞEHİT NECATİ DİNÇ
ŞEHİT BAHATTİN TAŞTAN
ŞEHİT İZZET AK
KALLEŞ PUSU: 2 ŞEHİT
Hakkari Çukurca'da askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir (25) ile Piyade Er Orhan Faruk Baytekin (22) şehit düştü. Özdemir'in naaşı Malatya'ya, Baytekin'in ise Balıkesir'e gönderildi.
ŞEHİT ORHAN FARUK BAYTEKİN
ŞEHİT ALİ SEYDİ ÖZDEMİR
ŞEHİT NECATİ DİNÇ
ŞEHİT BAHATTİN TAŞTAN
ŞEHİT İZZET AK
KALLEŞ PUSU: 2 ŞEHİT
Hakkari Çukurca'da askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir (25) ile Piyade Er Orhan Faruk Baytekin (22) şehit düştü. Özdemir'in naaşı Malatya'ya, Baytekin'in ise Balıkesir'e gönderildi.
ŞEHİT ORHAN FARUK BAYTEKİN
ŞEHİT ALİ SEYDİ ÖZDEMİR
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