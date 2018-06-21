Beşiktaş'ta lüks otele terör operasyonu
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor.
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