;
Yol Durumu
  1. Son viraj
  2. Seçim öncesi

'ta lüks otele terör operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor.

Beşiktaşta lüks otele terör operasyonu
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ta bulunan lüks bir otelde operasyon düzenliyor. Ekiplerin bir ihbar üzerine operasyonu düzenledikleri öğrenildi. Operasyonun hala devam ettiği gelen bilgiler arasında..


Etiketler: , ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe 23:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar