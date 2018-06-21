Bylock’tan al haberi

FETÖ'YE militan devşiren "Referans İş" adlı firmanın eski ortaklarından Celalettin Yuvacı'ya yönelik soruşturma dosyasına giren ByLock yazışmalarına ulaşıldı. Mesajlarda Yuvacı'nın aralarında Şerif Ali Tekalan'ın da bulunduğu FETÖ'cülere soruşturmalarla ilgili bilgi verdiği saptandı.
YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL
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