;
Yol Durumu
  1. Fitne kazanlarını devireceğiz
  2. Yeni Türkiye’yi tecrübeli lider yönetir

’tan al haberi

Bylock’tan al haberi
FETÖ'YE militan devşiren "Referans İş" adlı firmanın eski ortaklarından Celalettin Yuvacı'ya yönelik soruşturma dosyasına giren ByLock yazışmalarına ulaşıldı. Mesajlarda Yuvacı'nın aralarında Şerif Ali Tekalan'ın da bulunduğu 'cülere soruşturmalarla ilgili bilgi verdiği saptandı.


YÜKSEL TEMEL
Etiketler: ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar