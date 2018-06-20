Profesyonel orduya geçilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK), gelişen teknoloji ve tehdit türlerine göre uzun süredir yeniden yapılanma hazırlıkları sürdürülüyordu.

TSK'da bu kapsamda yalnızca konvansiyonel savunma ve harp teknikleri değil teknoloji, bilişim ve caydırıcılığı esas alan savunma konseptine geçişe de hız verildi.

Edinilen bilgiye göre, öncelikli olarak komando birlikleri olmak üzere muharip birliklerin profesyonel yapıya kavuşmasını amaçlayan çalışmaların ardından operasyon bölgelerinde veya doğrudan çatışmaya iştirak edecek bölgelerde yükümlü asker kalmadı. Terörle aktif mücadele eden birliklerin tamamında profesyonel personel istihdam edildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde ilave profesyonel birlik ve komutanlıklar oluşturuldu.