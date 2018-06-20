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adım adım profesyonel orduya geçiyor

'nde () profesyonel orduya geçiş çalışmalarının olumlu sonuçları alınmaya başlandı. Terörle mücadelede ve sınır ötesi operasyonlarda profesyonel birlikler kullanılırken, son iki yılda 45 bin 273 uzman erbaş ve sözleşmeli er alındı. Bedelli askerlik çalışmalarında da profesyonel orduya geçişin büyük önemi bulunuyor.

Profesyonel orduya geçilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü 'nde (), gelişen teknoloji ve tehdit türlerine göre uzun süredir yeniden yapılanma hazırlıkları sürdürülüyordu.

TSK'da bu kapsamda yalnızca konvansiyonel savunma ve harp teknikleri değil teknoloji, bilişim ve caydırıcılığı esas alan savunma konseptine geçişe de hız verildi.

Edinilen bilgiye göre, öncelikli olarak komando birlikleri olmak üzere muharip birliklerin profesyonel yapıya kavuşmasını amaçlayan çalışmaların ardından operasyon bölgelerinde veya doğrudan çatışmaya iştirak edecek bölgelerde yükümlü asker kalmadı. Terörle aktif mücadele eden birliklerin tamamında profesyonel personel istihdam edildi. İhtiyaç duyulan bölgelerde ilave profesyonel birlik ve komutanlıklar oluşturuldu.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 11:49
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