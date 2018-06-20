Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki eğitim sisteminin gelişimine ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaştığı grafiklerin üzerine yaptığı açıklamada,
Erdoğan'dan sosyal medyada "Eğitim" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından eğitim ile ilgili grafikler paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'deki eğitim sisteminin gelişimine ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaştığı grafiklerin üzerine yaptığı açıklamada,
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Sosyal medya , Cumhurbaşkanı
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