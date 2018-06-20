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Erdoğan'dan da "Eğitim" paylaşımı

hesabından eğitim ile ilgili grafikler paylaştı.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 11:48
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