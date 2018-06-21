Yol Durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle eşlik etti

20 Haziran 2018, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin gençlik merkezinde gençleri ziyaret etti. Erdoğan, gençlerin söylediği türkülere işte böyle eşlik etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları