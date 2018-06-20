;
Yol Durumu
  1. Ne yani
  2. Yeni Türkiye’de havuz 80 milyon

Biting

’nin ’deki mitininge 800, ’dekine 700 kişi katıldı. ’nin destek çıktığı parti, Mehmetçik’i şehit eden teröristler için saygı duruşunda bulundu

Biting
Mardin'de Türk bayrakları ile protesto edilen Eş Başkanı 'a seçim bürosu açılışının ardından bir tepki de kendi seçmenlerinden geldi. 'de ve İlçesi'nde HDP adaylarının düzenlediği de alanlar boş kaldı. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve adayların katılımı ile yaklaşık 600 kişiyle başlayan Nusaybin mitingi, 1000 kişi ile sonlandı. Kızıltepe İlçesi'nde de miting düzenleyen HDP'liler aynı hüsranı burada da yaşadı. 2015 verilerine göre yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı mitinge bu yıl yaklaşık 700 kişi katıldı. Bu arada 'lilerin meclise girmesi için destek verdiği HDP'nin bu cılız mitinglerde Mehmetçik tarafından öldürülen PKK'lı teröristler için 1 dakikalık saygı duruşu yaptığı görüldü.
Etiketler: , , , , , ,
  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar