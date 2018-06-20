Mardin'de Türk bayrakları ile protesto edilen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'a seçim bürosu açılışının ardından bir tepki de kendi seçmenlerinden geldi. Mardin'de Nusaybin ve Kızıltepe İlçesi'nde HDP adaylarının düzenlediği mitingde alanlar boş kaldı. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve adayların katılımı ile yaklaşık 600 kişiyle başlayan Nusaybin mitingi, 1000 kişi ile sonlandı. Kızıltepe İlçesi'nde de miting düzenleyen HDP'liler aynı hüsranı burada da yaşadı. 2015 verilerine göre yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı mitinge bu yıl yaklaşık 700 kişi katıldı. Bu arada CHP'lilerin meclise girmesi için destek verdiği HDP'nin bu cılız mitinglerde Mehmetçik tarafından öldürülen PKK'lı teröristler için 1 dakikalık saygı duruşu yaptığı görüldü.
Biting
HDP’nin Nusaybin’deki mitininge 800, Kızıltepe’dekine 700 kişi katıldı. CHP’nin destek çıktığı parti, Mehmetçik’i şehit eden teröristler için saygı duruşunda bulundu
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
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