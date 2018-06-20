



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin; Yalova'da sahibi ve müdürü olduğu Özel Tam Dershanesi'nde çalışan sekiz öğretmeni sigortasız çalıştırdığı gerekçesiyle 67 bin TL para cezasına çarptırıldığı bildirildi.