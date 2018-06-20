CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin; Yalova'da sahibi ve müdürü olduğu Özel Tam Dershanesi'nde çalışan sekiz öğretmeni sigortasız çalıştırdığı gerekçesiyle 67 bin TL para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Muharrem İnce öğretmenlerin hakkını çaldı
Muharrem İnce’nin, dershane sahibiyken sigortasız çalıştırdığı öğretmenler için 37 bin 500, işçiler için 10 bin 700, defter usulsüzlüğü nedeniyle de 12 bin 700 TL para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı
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