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  1. Münbiç’te uygulama

lerin hakkını çaldı

’nin, dershane sahibiyken sız çalıştırdığı ler için 37 bin 500, işçiler için 10 bin 700, defter usulsüzlüğü nedeniyle de 12 bin 700 TL para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 03:33
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