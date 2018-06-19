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'e hava harekatı: 10 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'ın kuzeyinde bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kandile hava harekatı: 10 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince 'ın kuzeyindeki 'e düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yapılan paylaşımda Kandil'e yönelik hava harekatı hakkında bilgi verildi. Buna göre, 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

17-18 Haziran'da ise Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Diyarbakır'ın Hani ilçesi ile Şırnak'ın Silopi ilçesine düzenlenen hava harekâtlarında, silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği, silahlı 26 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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  • 19 Haziran 2018, Salı 09:39
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