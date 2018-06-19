Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yapılan paylaşımda Kandil'e yönelik hava harekatı hakkında bilgi verildi. Buna göre, 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
17-18 Haziran'da ise Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Diyarbakır'ın Hani ilçesi ile Şırnak'ın Silopi ilçesine düzenlenen hava harekâtlarında, silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği, silahlı 26 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Genelkurmay Başkanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yapılan paylaşımda Kandil'e yönelik hava harekatı hakkında bilgi verildi. Buna göre, 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
17-18 Haziran'da ise Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Diyarbakır'ın Hani ilçesi ile Şırnak'ın Silopi ilçesine düzenlenen hava harekâtlarında, silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği, silahlı 26 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.