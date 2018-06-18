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Sandıkları patlatın

, 'nin Yenikapı'daki Büyük Mitingi'nde kürsüye çıktı. Meydanı hıncahınç dolduran milyonlara çağrı yaptı...

Sandıkları patlatın


Babalar gününde en baba mitingimizi yapıyoruz. Ben inanıyorum, bu iş bitmiş, kararını vermiş. demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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