Sandıkları patlatın

Babalar gününde en baba mitingimizi yapıyoruz. Ben inanıyorum, bu iş bitmiş, İstanbul kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde kürsüye çıktı. Meydanı hıncahınç dolduran milyonlara çağrı yaptı...
Babalar gününde en baba mitingimizi yapıyoruz. Ben inanıyorum, bu iş bitmiş, İstanbul kararını vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , 24 Haziran , İstanbul , Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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