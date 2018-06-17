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Ronaldo’nun intikamı

Ronaldo’nun intikamı
Portekizli Cristiano Ronaldo, dünyanın en başarılı futbolcuları arasında yer aldı. formasını terleten ünlü futbolcunun yıllık kazancı bile dudakları uçuklattı. Hem futbol kariyeri hem de yaptığı yardımlarla bilinen Ronaldo, bu kez kendisine gelen vergi cezası ile hayranlarını şoka uğrattı! 'da vergi kaçırma suçundan yargılanan Ronaldo, 2 yıl hapis cezası aldı. Ayrıca 18.8 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Ancak o bu yaşananları kafaya takmadı! Geçtiğimiz akşam 'nın başkenti 'da yapılan 2018 'nda İspanya'nın karşısına çıktı. Bu kez Portekiz milli formasını terleten futbolcu, maçta tam 3 gol atarak adeta yıldızlaştı. Arka arkaya 4 dünya kupasında gol atmayı başaran futbolcu, başarısıyla adeta intikam aldı! Ronaldo ayrıca, milli takım formasıyla üst üste sekiz büyük turnuvada gol atan ilk isim olmayı da başardı.
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