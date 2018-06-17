Portekizli Cristiano Ronaldo, dünyanın en başarılı futbolcuları arasında yer aldı. Real Madrid formasını terleten ünlü futbolcunun yıllık kazancı bile dudakları uçuklattı. Hem futbol kariyeri hem de yaptığı yardımlarla bilinen Ronaldo, bu kez kendisine gelen vergi cezası ile hayranlarını şoka uğrattı! İspanya'da vergi kaçırma suçundan yargılanan Ronaldo, 2 yıl hapis cezası aldı. Ayrıca 18.8 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Ancak o bu yaşananları kafaya takmadı! Geçtiğimiz akşam Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 2018 Dünya Kupası'nda İspanya'nın karşısına çıktı. Bu kez Portekiz milli formasını terleten futbolcu, maçta tam 3 gol atarak adeta yıldızlaştı. Arka arkaya 4 dünya kupasında gol atmayı başaran futbolcu, başarısıyla adeta intikam aldı! Ronaldo ayrıca, milli takım formasıyla üst üste sekiz büyük turnuvada gol atan ilk isim olmayı da başardı.
Ronaldo’nun intikamı
Etiketler: Cristiano Ronaldo , Real Madrid , Dünya Kupası , İspanya , Rusya , Moskova
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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