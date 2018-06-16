Merkel kızacak

2008 yılında patlak veren ekonomik kriz sonrası Avrupa Birliği'nin pençesine düşen Yunanistan'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'in popülaritesi oldukça düşük. Atina'ya milyarlaca Euro'luk kredi yardımında bulunan Avrupa Birliği'nin, karşılığında talep ettiği köklü reform isteyen de Angela Merkel. İşte o Merkel'e karşı ilginç bir protesto yaşandı. Yunanistan'da bir köpeğe Merkel ismi verildi.
Köpeğin tasmasında "Ben Merkel'im" ismi dikkat çekti. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraf Stavri köyünde çekildi. Almanlar, Merkel'in bu duruma tepki göstermesini istedi.
Alman medyası da, bu skandal olay nedeniyle Yunanistan'a tepki gösterdi.
Köpeğin tasmasında "Ben Merkel'im" ismi dikkat çekti. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraf Stavri köyünde çekildi. Almanlar, Merkel'in bu duruma tepki göstermesini istedi.
Alman medyası da, bu skandal olay nedeniyle Yunanistan'a tepki gösterdi.
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