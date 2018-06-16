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kızacak

’da bir köpeğe ‘’ adı verildi. Reuters de bunu haber yapınca, Almanlar da Merkel’in sessiz kalmamasını istedi...

Merkel kızacak
2008 yılında patlak veren ekonomik kriz sonrası 'nin pençesine düşen 'da Almanya Başbakanı Angela 'in popülaritesi oldukça düşük. Atina'ya milyarlaca Euro'luk kredi yardımında bulunan Avrupa Birliği'nin, karşılığında talep ettiği köklü reform isteyen de Angela Merkel. İşte o Merkel'e karşı ilginç bir protesto yaşandı. Yunanistan'da bir köpeğe Merkel ismi verildi.


Köpeğin tasmasında "Ben Merkel'im" ismi dikkat çekti. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraf Stavri köyünde çekildi. Almanlar, Merkel'in bu duruma tepki göstermesini istedi.



Alman medyası da, bu skandal olay nedeniyle Yunanistan'a tepki gösterdi.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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