Akıllara durgunluk veren olay Afrika'ya göç eden bir leyleğin başına geldi. Polonya'da bilimsel araştırma için üzerine verici takılan bir leylek, Afrika semalarına girdikten sonra sinyal kesildi. Sudan'da leyleğin üzerindeki vericide yer alan SIM kartın çalındığı ortaya çıktı. SİM kartın kullanılmasıyla 2 bin 300 euroyu bulan faturayı gören araştırmalar şaşkına döndü.
Leyleği soydular!
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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