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Leyleği soydular!

Leyleği soydular!
Akıllara durgunluk veren olay 'ya göç eden bir leyleğin başına geldi. Polonya'da bilimsel araştırma için üzerine verici takılan bir , Afrika semalarına girdikten sonra sinyal kesildi. Sudan'da leyleğin üzerindeki vericide yer alan SIM kartın çalındığı ortaya çıktı. SİM kartın kullanılmasıyla 2 bin 300 euroyu bulan faturayı gören araştırmalar şaşkına döndü.
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