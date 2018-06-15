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'nun donup kaldığı anlar!

Genel Başkanı Kemal bütün öğretmenleri nasıl atayacaklarını net bir şekilde açıklamayıp, kaçamak bir cevap verdi.

Kılıçdaroğlunun donup kaldığı anlar!
Genel Başkanı Kemal Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı.

1 MİLYON ÖĞRETMENİ BİR ANDA NASIL ATAYACAKSINIZ?
CHP iktidarı olursa 1 milyon öğretmen ataması yapacağı vaadinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, sunucu 'in, "bir anda hepsini atayacak gücünü ve o anlamda bir yol haritanız var mı" sorusu karşısında zor anlar yaşadı.



ÖĞRENCİLERE SABAHLARI KAHVALTI VERECEĞİZ
Bir süre duraklayan, yutkunan ve "şöyle, atama bekleyen çok sayıda öğretmenimiz var" dedi ve Erdoğan'ın CHP'nin eğitim planını bilmediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun bu sıradaki yüz ifadesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu daha sonra ilginç bir şekilde, çocuklara her sabah okulda verileceğinden, öğlen yemeğinin öğretmenlerle beraber yenileneceğinden söz ederek konuyu değiştirme yoluna gitti.

REKLAM ARASINDAN SONRA YENİDEN SORULDU
Taşımalı eğitime son vereceğine de değinen Kılıçdaroğlu'nun imdadına reklamlar yetişti. Reklamın ardından sunucu Ece Üner, yayını yeniden "atama bekleyen öğretmenler" konusuyla açtı ancak Kılıçdaroğlu yine okulda sabahları öğrencilere kahvaltı verileceğini söyleyerek konuyu geçiştirdi.
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  • 15 Haziran 2018, Cuma 10:04
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