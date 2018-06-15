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Kayın'jo'!

'ün kayınbiraderi, bayrağını öperken görüntülendi. Darbeci Adil Öksüz’ün kayınbiraderi sabah, ABD bayrağını öperek dükkanını açıyor. Akşam da kilisede toplantıya gidiyor.

Kayınjo!
Firari darbeci Adil Öksüz'ün eşi Aynur ve kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'de görüntülendi. FETÖ'cü iki kardeşin, 'de lüks içinde yaşadığı belirlendi.


Otomobil ticareti yapan Kayınço, dükkanı açarken bayrağını öpüp göndere çekti. Akşam da semtteki Trinity Episcopal Kilisesi'ndeki toplantıya gitti.


Darbeci 'ün 15 Temmuz'dan önce ABD'ye kaçan eşi Aynur Öksüz, 550 bin dolarlık evde yaşıyor. Kendisine tahsis edilen Chevrolet marka arabaya biniyor.

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