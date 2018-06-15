Kayın'jo'!

Firari darbeci Adil Öksüz'ün eşi Aynur ve kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD'de görüntülendi. FETÖ'cü iki kardeşin, New Jersey'de lüks içinde yaşadığı belirlendi.
Otomobil ticareti yapan Kayınço, dükkanı açarken ABD bayrağını öpüp göndere çekti. Akşam da semtteki Trinity Episcopal Kilisesi'ndeki toplantıya gitti.
Darbeci Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan önce ABD'ye kaçan eşi Aynur Öksüz, 550 bin dolarlık evde yaşıyor. Kendisine tahsis edilen Chevrolet marka arabaya biniyor.
Otomobil ticareti yapan Kayınço, dükkanı açarken ABD bayrağını öpüp göndere çekti. Akşam da semtteki Trinity Episcopal Kilisesi'ndeki toplantıya gitti.
Darbeci Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'dan önce ABD'ye kaçan eşi Aynur Öksüz, 550 bin dolarlık evde yaşıyor. Kendisine tahsis edilen Chevrolet marka arabaya biniyor.
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