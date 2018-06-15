Son arama!

Eşini öldüren adam, telefonda ağabeyiyle konuşurken canına kıydı. Olay dün Iğdır'da yaşandı. Tarımla uğraşan Taner Parlar (35) ile 2 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Heyran Hüseyinova arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, tabanca ile karısını başından vurarak öldürdü. Cinayetin ardından cep telefonuyla köy muhtarı olan ağabeyi Şahin Parlar'ı arayıp, durumu anlattı. Konuşma sırasında silahı bu kez kalbine dayayan Taner Parlar, tetiği çekti. Silah sesinden sonra kardeşinden cevap alamayan ağabey, eve koştu.
EKONOMİK DURUMU İYİYDİ
Çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler ekipler, karı-kocanın öldüğünü belirledi. Cenazeler morga gönderildi. Yakınları, Taner Parlar'ın ekonomik durumunun iyi olduğunu ve çiftin çok iyi anlaştığını belirterek yaşananlara anlam veremediklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Taner Parlar'ın, cinayetten saatler önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabındaki profil fotoğrafını kararttığı görüldü.
EKONOMİK DURUMU İYİYDİ
Çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler ekipler, karı-kocanın öldüğünü belirledi. Cenazeler morga gönderildi. Yakınları, Taner Parlar'ın ekonomik durumunun iyi olduğunu ve çiftin çok iyi anlaştığını belirterek yaşananlara anlam veremediklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Taner Parlar'ın, cinayetten saatler önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabındaki profil fotoğrafını kararttığı görüldü.
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