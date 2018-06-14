Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Menbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD'nin Avrupa Komutanlığı Karargahı/Stuttgart'ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.''



GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, Münbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akar'ın dün Scaparrotti ile telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.