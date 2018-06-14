Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Şanlıurfa-Suruç'ta Milletvekilimizin ağabeyi PKK'lılar tarafından öldürüldü.

Bu olay, PKK ve HDP'nin, Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerinin hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ BU OYUNU BOZACAKTIR"

Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum.

"BU SALDIRININ ÖNÜNDE VE ARKASINDA KİM VARSA MUTLAKA BULUNACAKTIR"

Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır.

Ve şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz. Bu hazımsızlık bunları iyice çılgınlaştırıyor. Artık önümüzdeki durumu görüyorlar.

Biliyorsunuz bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok il ve ilçe yöneticimizi şehit ettiler.

"DERSLERİNİ VERDİK, VERİYORUZ, VERECEĞİZ!"

Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz.

"İLK KIBLEMİZ KUDÜS'Ü İŞGALCİ İSRAİL'İN İNSAFINA ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız.

BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum.

Türkiye'yi tekrar eski pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar.