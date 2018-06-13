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İşte Erdoğan’ın Kıraathane Modeli



Çay, çorba ve kahvenin ücretsiz olduğu 'ndaki Seyyidnizam ve Merkezefendi Millet Kıraathaneleri örnek model olarak tüm 'ye yayılıyor. Erdoğan'ın ziyareti sırasında, "Türkiye'ye örnek olacak bir kıraathane." diye nitelendirdiği Seyyidnizam ve Merkezefendi Millet Kıraathaneleri, her ilçede en az bir tane olacak şekilde tüm Türkiye'de yapılacak.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 16:00
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