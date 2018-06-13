Çay, çorba ve kahvenin ücretsiz olduğu Zeytinburnu'ndaki Seyyidnizam ve Merkezefendi Millet Kıraathaneleri örnek model olarak tüm Türkiye'ye yayılıyor. Erdoğan'ın ziyareti sırasında, "Türkiye'ye örnek olacak bir kıraathane." diye nitelendirdiği Seyyidnizam ve Merkezefendi Millet Kıraathaneleri, her ilçede en az bir tane olacak şekilde tüm Türkiye'de yapılacak.
İşte Erdoğan’ın Kıraathane Modeli
Çay, çorba ve kahvenin ücretsiz olduğu Zeytinburnu'ndaki Seyyidnizam ve Merkezefendi Millet Kıraathaneleri örnek model olarak tüm Türkiye'ye yayılıyor. Erdoğan'ın ziyareti sırasında, "Türkiye'ye örnek olacak bir kıraathane." diye nitelendirdiği Seyyidnizam ve Merkezefendi Millet Kıraathaneleri, her ilçede en az bir tane olacak şekilde tüm Türkiye'de yapılacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Seyyidnizam Millet Kıraathanesi , Zeytinburnu , İnternet , Merkezefendi Millet Kıraathanesi
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