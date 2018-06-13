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Fatih'te minibüs, özel halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

İstanbul Fatih'te, yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Fatihte minibüs, özel halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesi 10. Yıl Caddesi Topkapı Altgeçidi'nde durağa yanaşan Beylikdüzü-Taksim hattında sefer yapan özel halk otobüsüne aynı istikamette yolcu taşıyan Zeytinburnu-Topkapı seferini yapan yolcu minibüsü arkadan çarptı.

Kazada, minibüsün sürücüsüyle birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle tıkanan trafik araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 16:28
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