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'nin usta spikeri huzurevinde hayata gözlerini yumdu

’nin usta spikerlerinden hayatını kaybetti. Astım rahatsızlığı bulunan Varol'un cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

Usta spiker hayata gözlerini yumdu

'nin İstanbul Radyosu eski başspikeri , Sarıyer'de kaldığı İzzet Baysal Huzurevi'nde hayata gözlerini yumdu.

Astım rahatsızlığı bulunan Varol'un cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

MEHMET ALTAN VAROL KİMDİR?

Mehmet Altan Varol, 1942 yılında bankacı bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Varol, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Bölümü'nde okudu.

1964-1965 yılları arasında TRT'nin düzenlediği Araştırmacı, metin yazarı, programcı ve spikerlik sınav ve eğitimlerine katıldı. 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ilk spikerlik sınavını kazanarak radyoda çalışmaya başladı. Araştırmacı, metin yazarı, programcı ve spiker olarak TRT'de çalıştı. 1965 1990 yılları arasında Prodüktör spikerlik yaptı ve 1974 -1992 yılları arasında TRT televizyonlarında farklı türlerde pek çok programın sunuculuğunu yaptı.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 13:30
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