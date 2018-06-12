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Psikopata tepki

Psikopata tepki
ABD'deki Massachuettes Teknoloji Enstitüsü'nde dünyanın ilk psikopat robotu yapıldı. Bilim adamlarının korku ve gerilim filmleriyle ünlü yönetmen 'ın Psycho filmindeki meşhur karakteri Norman Bates'e atıfta bulunarak Norman ismini verilen robota tepki geldi.
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