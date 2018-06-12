ABD'deki Massachuettes Teknoloji Enstitüsü'nde dünyanın ilk psikopat robotu yapıldı. Bilim adamlarının korku ve gerilim filmleriyle ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'ın Psycho filmindeki meşhur karakteri Norman Bates'e atıfta bulunarak Norman ismini verilen robota tepki geldi.
Psikopata tepki
Etiketler: Alfred Hitchcock
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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