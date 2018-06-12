;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası sona erdi
  2. TANAP hangi illerden geçecek?

Gar saldırısı davasında istenilen cezalar belli oldu

Garı önünde 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili davada savcı, 10 sanığın 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Gar saldırısı davasında istenilen cezalar belli oldu

Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, 10 sanığın "kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, sanıklardan 10'unun "100 kişiyi kasten öldürmek" suçundan 100'er kez, "anayasayı ihlal" suçundan da birer kez olmak üzere 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Sanıklar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde patlayıcı madde bulundurmak" gibi suçlardan ayrıca ceza talebinde bulunan savcı, 9 sanığa çeşitli suçlardan süreli hapis cezası istedi.

Savcı, yakalanamayan 16 sanığın dosyasının ayrılmasını, yargılama sırasında ölen bir sanık hakkındaki kamu davasının ise düşürülmesini istedi.

Etiketler: , ,
  • 12 Haziran 2018, Salı 18:26
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar