15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası sona erdi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan duruşmada tüm sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bitirdi.

Sanıklar savunmalarında darbe girişimine katılmadıklarını iddia ederek, beraatlerini talep etti.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sordu.

Son sözlerinde beraat ve tahliye isteyen sanıklar suçsuz olduklarını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Taner Akıncı dosyanın kapsamlı olduğunu, hakkaniyetli bir karar vermek istediklerini söyledi.

Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

İSTENEN CEZALAR

Mütalaada, 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürmek" suçundan otuz dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar vermek", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından Ödemiş'in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, Taştan'ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Bazı sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralamak", "mala zarar vermek", "kamu malına zarar vermek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörülen mütalaada, sanıklar Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli'nin darbe kastıyla hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların beraati yönünde karar verilmesi talep edild