ABD Başkanı Donald Trump, gergin biten G7 zirvesi sonrası Twitter'dan yaptığı bir dizi açıklamayla kendisini eleştiren en yakın müttefiklerine ateş püskürdü. Ev sahibi Kanada'ya sert eleştiriler yönelten Trump'ın zirve sonunda ortak bildirgeden çekilmesi ile, zirvedeki dünya liderleri söz dalaşına girmişti. Ancak bu açıklamaların dışında, zirvedeki bir fotoğraf gündem oldu.
TWİTTER YIKILDI
Fotoğrafta, etrafında Avrupalı liderlerin bulunduğu Almanya Başbakanı Angela Merkel'in masada oturan Donald Trump'a 'sert' bir şekilde baktığı görülüyor. Ortada ise kollarını bağlamış Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de ABD'den uzaklaştığını ima eden bir duruşu var. Sosyal medyada trend topic olan bu fotoğrafla ilgili on binlerce yorum yapıldı. En ilginci de kuşkusuz, "Dünya Trump'a karşı" yorumu oldu. Trump'ın ağır hakaretlerine maruz kalan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'la gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak bu ülkeye 1 Temmuz'da yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi.
YETER artık Trump. Sen ne yapmak istiyorsun...
TRUMP, Avrupalı liderlere az bile yapıyor.
TRUMP'ı destekliyorum. Merkel'in bu şovunu ciddiye almayın.
ABD, ayar vermek istedi ama liderler buna izin vermedi.
FOTOĞRAFA bakınca, dünyanın Trump'a karşı olduğunu gördüm.
TRUMP yine geri adım atmayacak. Hatta daha da sertleşecek.
G7 şov yapmak istedi. Fotoğraf da kurgulanmış.
ABD için zor günler başladı artık.
TELEFONU YOK EDELİM
Trump ise Trudeau'nun yeni gümrük vergisi açıklamasını eleştirdi ve ABD'li yetkililere ortak anlaşmayı imzalamama talimatı verdi. Merkel, Trump'ın kararını "üzücü" olarak nitelerken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uluslararası işbirliğinin "öfkeli ve düşüncesizce yapılmış" açıklamalarla sağlanamayacağını söyledi. Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ise, Trump'ın öfkeli davranışlarını tiye alarak "Donald, bir daha telefonundan aptalca bir şey yazacak gibi olduğunda telefonunu yok edelim, kapiş?" ifadelerini kullandı.
ESKi AMERiKA
ABD eski Başkanı Barack Obama'nın, Almanya'da yapılan G7 Zirvesi'ndeki bir fotoğrafı dün, sosyal medyada bir kez daha ortaya çıktı. Geçmişte ABD'nin Avrupa ülkeleriyle çok yakın ilişkiler kurduğu, ancak Trump'la birlikte bu imajın da yerle bir olduğu ifade edildi. Ancak Obama'yı eleştirenler de dikkat çekti.
TWİTTER YIKILDI
Fotoğrafta, etrafında Avrupalı liderlerin bulunduğu Almanya Başbakanı Angela Merkel'in masada oturan Donald Trump'a 'sert' bir şekilde baktığı görülüyor. Ortada ise kollarını bağlamış Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin de ABD'den uzaklaştığını ima eden bir duruşu var. Sosyal medyada trend topic olan bu fotoğrafla ilgili on binlerce yorum yapıldı. En ilginci de kuşkusuz, "Dünya Trump'a karşı" yorumu oldu. Trump'ın ağır hakaretlerine maruz kalan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'la gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrasında ABD'nin gümrük vergilerine misilleme olarak bu ülkeye 1 Temmuz'da yeni gümrük vergileri getireceğini söyledi.
YETER artık Trump. Sen ne yapmak istiyorsun...
TRUMP, Avrupalı liderlere az bile yapıyor.
TRUMP'ı destekliyorum. Merkel'in bu şovunu ciddiye almayın.
ABD, ayar vermek istedi ama liderler buna izin vermedi.
FOTOĞRAFA bakınca, dünyanın Trump'a karşı olduğunu gördüm.
TRUMP yine geri adım atmayacak. Hatta daha da sertleşecek.
G7 şov yapmak istedi. Fotoğraf da kurgulanmış.
ABD için zor günler başladı artık.
TELEFONU YOK EDELİM
Trump ise Trudeau'nun yeni gümrük vergisi açıklamasını eleştirdi ve ABD'li yetkililere ortak anlaşmayı imzalamama talimatı verdi. Merkel, Trump'ın kararını "üzücü" olarak nitelerken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uluslararası işbirliğinin "öfkeli ve düşüncesizce yapılmış" açıklamalarla sağlanamayacağını söyledi. Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ise, Trump'ın öfkeli davranışlarını tiye alarak "Donald, bir daha telefonundan aptalca bir şey yazacak gibi olduğunda telefonunu yok edelim, kapiş?" ifadelerini kullandı.
ESKi AMERiKA
ABD eski Başkanı Barack Obama'nın, Almanya'da yapılan G7 Zirvesi'ndeki bir fotoğrafı dün, sosyal medyada bir kez daha ortaya çıktı. Geçmişte ABD'nin Avrupa ülkeleriyle çok yakın ilişkiler kurduğu, ancak Trump'la birlikte bu imajın da yerle bir olduğu ifade edildi. Ancak Obama'yı eleştirenler de dikkat çekti.
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