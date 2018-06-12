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‘Dünyayı daha güzel yapacaksınız’

’da havaalanında 12 saat mahsur kalan , ’nin gönül elçisi oldu. Erdoğan’a mektup yazdı: “Eminim siz dünyayı çocuklar için daha güzel bir yer yapacaksınız”

‘Dünyayı daha güzel yapacaksınız’
15 Temmuz darbe girişiminde, 'dan 'a İstanbul aktarmalı yolculuk yapan Hisayoshi çifti ve 8 yaşındaki oğulları , hava sahasının uçuşlara kapanmasından dolayı havaalanında 12 saatten fazla mahsur kaldı. Yaşadıklarına anlam veremeyen Filinger, o gece Türkler'e çok kızdı. Yaşadıklarının travmasını atlatamayan Filinger'ın yolu Türkler'le bu kez Yunus Emre Enstitüsü'nün Budapeşte'ye gönderdiği 'Matematik Tır' etkinliğinde kesişti.

'GÖNÜL GAZİSİ' OLDU
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde muhalefet partilerinin kapatmayı vaat ettiği Yunus Emre Enstitüsü bir Japon çocuğun kalbini kazanarak 'nin gönül elçisi yaptı. darbe girişiminde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan ve o gecenin 'Gönül Gazisi' olan Filinger, 'a mektup yazarak "Eminim siz dünyayı çocuklar için daha güzel bir yer yapacaksınız" mesajı gönderdi.


SAFURE CANTÜRK
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