Çakma kaşlı Trudeau

Dünyanın en yakışıklı siyasetçisi olarak gösterilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun karizması fena çizildi. Trudeau'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 7 Haziran'da düzenlediği basın toplantısının görüntüleri dikkatlice incelendiğinde, sol kaşının takma olduğu ve gözünün üzerine kadar düştüğü görüldü. Rusya'nın devlet destekli yayın kuruluşu RT, Trudeau'nun toplantı sonrasında çok agresif olduğu ve kaşı düştüğü için etrafa küfür ettiğine dikkat çekti. Bu olay nedeniyle Trudeau'nun iki kişiyi görevden aldığı belirtildi.
Trudeau'nun kaşının düştüğü an, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayal kırıklığı ise öne çıktı.
Trudeau'nun kaşının düştüğü an, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayal kırıklığı ise öne çıktı.
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