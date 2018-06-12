‘Bunlara Osmanlı tokadı gerek’

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan özetle şunları söyledi:
KANDİL'E OPERASYON BAŞLADI: Bay Kemal bize 'Afrin'e girmeyin' dedi. Bay Muharrem 'Afrin'de ne işiniz var?' dedi. Kardeşlerim nereye saklanırlarsa saklansınlar, biz ne Kemal'e bakarız ne Muharrem'e bakarız. Kandil'de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçakla 14 önemli nokta imha edildi. Operasyon devam edecek.
TERÖRİSTLERLE BERABER YÜRÜYORLAR: Çukur eylemlerinde teröristleri açtıkları çukura gömdük mü? Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristleri yok ettik mi? Yurt dışına kaçan FETÖ'cü alçakları teslim ettik mi? Peki Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele duydunuz mu? Bay Kemal teröristlerle beraber yürüyor, Muharrem terör örgütünün partisinin genel başkanına ziyaret gerçekleştiriyor.
TERÖR GÜNDEMDEN ÇIKACAK:Kandil'i bir terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra başlattığımız harekat başarı ile sürüyor. Artık İHA'mız var, SİHA'mız var, bunları ABD'den, İsrail'den almıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız.
RAHATSIZ OLMUŞ: Beyefendi askerin tavrından rahatsız oldu. Siz hiç morali bozuk olduğu için cephedeki askere sataşan cumhurbaşkanı adayı duydunuz mu? 12 gün kaldı. Bunlara Osmanlı tokadı atmaya var mıyız?
KİNLERİ DİLLERİNE VURUYOR: Bunların içindeki kin ve nefret hem yüzüne hem diline vuruyor. Ne yaparsanız yapın biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.
O İŞLERİ SEN BİLİRSİN: Ya ben kıraathane diyorum, muhalefet de bunu oyun oynama yeri olarak gösteriyor. Bay Muharrem o işi sen bilirsin. Kıraathane okuma evi demektir. Buralar 24 saat açık olacak. Kumarhane değil, kıraathane Bay Kemal, Bay Muharrem.
HEPSİNİ YIKACAK MISINIZ?: AK Parti, Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de hızlı treni getirdi. Siz bunu kaldıracak mısınız? Marmaray'ı yaptık, Osmangazi'yi yaptık ne olacak? Yıkacak mısınız? Bunlar ne dediğinin farkında değil. Kalkıp 'Yatırımları durduracağız' diyorlar.
O DA ÇAKMA KILIÇDAROĞLU
Erdoğan, Bursa'da mitingde İnce'yi eleştirdi: Biz CHP Genel Başkanının çarkçılığına, dün söylediğini bugün yalanlamasına, yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira atmasına alışkındık. Bunların adayı da başımıza kesildi. O da çakma Kılıçdaroğlu. Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Anlaşılan, Kandil'den de 'Bizi kurtar.' diye telefonlar geliyor.
KAHRAMANI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitinginden sonra 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrini de ziyaret etmeden şehirden ayrılmadı. Büyük bir kalabalık eşliğinde kabre gidip Ömer Halisdemir ve şehitlere dua eden Erdoğan, 15 Temmuz kahramanının babası Hüseyin Halisdemir ile sohbet etti.
KANDİL'E OPERASYON BAŞLADI: Bay Kemal bize 'Afrin'e girmeyin' dedi. Bay Muharrem 'Afrin'de ne işiniz var?' dedi. Kardeşlerim nereye saklanırlarsa saklansınlar, biz ne Kemal'e bakarız ne Muharrem'e bakarız. Kandil'de operasyonlarımızı başlattık. 20 uçakla 14 önemli nokta imha edildi. Operasyon devam edecek.
TERÖRİSTLERLE BERABER YÜRÜYORLAR: Çukur eylemlerinde teröristleri açtıkları çukura gömdük mü? Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristleri yok ettik mi? Yurt dışına kaçan FETÖ'cü alçakları teslim ettik mi? Peki Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele duydunuz mu? Bay Kemal teröristlerle beraber yürüyor, Muharrem terör örgütünün partisinin genel başkanına ziyaret gerçekleştiriyor.
TERÖR GÜNDEMDEN ÇIKACAK:Kandil'i bir terör kaynağı olmaktan çıkarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra başlattığımız harekat başarı ile sürüyor. Artık İHA'mız var, SİHA'mız var, bunları ABD'den, İsrail'den almıyoruz. Terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız.
RAHATSIZ OLMUŞ: Beyefendi askerin tavrından rahatsız oldu. Siz hiç morali bozuk olduğu için cephedeki askere sataşan cumhurbaşkanı adayı duydunuz mu? 12 gün kaldı. Bunlara Osmanlı tokadı atmaya var mıyız?
KİNLERİ DİLLERİNE VURUYOR: Bunların içindeki kin ve nefret hem yüzüne hem diline vuruyor. Ne yaparsanız yapın biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.
O İŞLERİ SEN BİLİRSİN: Ya ben kıraathane diyorum, muhalefet de bunu oyun oynama yeri olarak gösteriyor. Bay Muharrem o işi sen bilirsin. Kıraathane okuma evi demektir. Buralar 24 saat açık olacak. Kumarhane değil, kıraathane Bay Kemal, Bay Muharrem.
HEPSİNİ YIKACAK MISINIZ?: AK Parti, Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti, Türkiye'de hızlı treni getirdi. Siz bunu kaldıracak mısınız? Marmaray'ı yaptık, Osmangazi'yi yaptık ne olacak? Yıkacak mısınız? Bunlar ne dediğinin farkında değil. Kalkıp 'Yatırımları durduracağız' diyorlar.
O DA ÇAKMA KILIÇDAROĞLU
Erdoğan, Bursa'da mitingde İnce'yi eleştirdi: Biz CHP Genel Başkanının çarkçılığına, dün söylediğini bugün yalanlamasına, yüzü kızarmadan yalan söylemesine, iftira atmasına alışkındık. Bunların adayı da başımıza kesildi. O da çakma Kılıçdaroğlu. Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Anlaşılan, Kandil'den de 'Bizi kurtar.' diye telefonlar geliyor.
KAHRAMANI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitinginden sonra 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrini de ziyaret etmeden şehirden ayrılmadı. Büyük bir kalabalık eşliğinde kabre gidip Ömer Halisdemir ve şehitlere dua eden Erdoğan, 15 Temmuz kahramanının babası Hüseyin Halisdemir ile sohbet etti.
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