İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2018 için üçe çıkarıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada, bunun talep üzerine arttırıldığı belirtildi. Yeni ALES'in tarihi 30 Eylül. ALES/3 ise daha önceden duyurulduğu gibi 18 Kasım'da yapılacak