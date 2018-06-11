İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2018 için üçe çıkarıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada, bunun talep üzerine arttırıldığı belirtildi. Yeni ALES'in tarihi 30 Eylül. ALES/3 ise daha önceden duyurulduğu gibi 18 Kasım'da yapılacak
YÖK Yürütme Kurulu ALES'i yılda üç kez yapma kararı aldı
YÖK Yürütme Kurulu yılda iki kez yapılan ALES sınavının bu yıl üç kez yapılmasına karar verdi. ÖSYM, sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi.
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