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Yürütme Kurulu 'i yılda üç kez yapma kararı aldı

Yürütme Kurulu yılda iki kez yapılan sınavının bu yıl üç kez yapılmasına karar verdi. , sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 2018 olarak belirledi.

ALESte yeni dönem! Tarih belli oldu

İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () 2018 için üçe çıkarıldı. 'ten yapılan açıklamada, bunun talep üzerine arttırıldığı belirtildi. Yeni ALES'in tarihi . ALES/3 ise daha önceden duyurulduğu gibi 18 Kasım'da yapılacak

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 19:32
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