ABD Hazine Bakanlığı, 2017 yılında Rusya tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen siber aktiviteler nedeniyle bazı Rus vatandaşları hakkında yeni yaptırımlar kararı aldı.
Yeni yaptırımların 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı belirtildi.
Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında, DiveTechnoService ve Kvant Bilimsel Araştırma Enstitüsü de bulunuyor. Bakanlık yaptırım uygulanan bu kurumların Rus Federal Güvenlik Servisi'ne destek verdiğini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında Libya vatandaşlarına yönelik yeni yaptırım kararları da açıklandı.
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