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Rus şirketleri ve vatandaşlarına uygulanacak yeni ları açıkladı

Hazine Bakanlığı'nın 'ya yönelik yeni lar açıkladığını duyurdu. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı ifade edildi.

ABDden Rusyaya yeni yaptırımlar!
Hazine Bakanlığı, 2017 yılında tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen siber aktiviteler nedeniyle bazı Rus vatandaşları hakkında yeni lar kararı aldı.

Yeni yaptırımların 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı belirtildi.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında, DiveTechnoService ve Kvant Bilimsel Araştırma Enstitüsü de bulunuyor. Bakanlık yaptırım uygulanan bu kurumların Rus Federal Güvenlik Servisi'ne destek verdiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında Libya vatandaşlarına yönelik yeni yaptırım kararları da açıklandı.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 18:39
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