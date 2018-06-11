15 Temmuz'da kendi halkına ateş açan, kadın, çocuk demeden sivil insanların üzerine tank süren, milli kurum ve kuruluşları bombalayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kamu kurumlarından tasfiye edilen FETÖ üyeleri propaganda yapmaya devam ediyor. Kendisi gibi düşünmeyen tüm kişi ve kuruluşlara kumpas kuran Fetullahçı Terör Örgütü, www.grihat.com isimli site üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümetine yönelik iftiralar savuruyor. İşsiz gazeteciler tarafından kurulduğu öne sürülen FETÖ'cü sitenin erişime açık olduğu belirlendi.
FETÖ'nün siteleri kapatılma kararına rağmen kirli propagandalarına devam ediyor!
Türkiye'nin en büyük ve kanlı darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün, grihat.com isimli site üzerinden kirli propagandalarına devam ettiği belirlendi. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kapatılma kararına rağmen FETÖ’cü sitenin halen erişime açık. FETÖ ayrıca, https://ahvalnews6.com/tr ve kronoshaber1.com/tr, sitelerinden de kara propagandasını sürdürüyor. Başta Emre Uslu olmak üzere birçok FETÖ’cü sosyal medya tetikçisinin Twitter ve Facebook üzerinden kara propagandaya devam ettiği belirtiliyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , FETÖ , 15 Temmuz , AK Parti , Fetullahçı Terör Örgütü , Reza Zarrab , Hatay , sulh ceza
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