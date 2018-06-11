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lerinde son oy oranı! İşte 2018 seçimleri anket sonuçları

2018'de yapılacak ler öncesi son anket sonuçları gelmeye devam ediyor. 'nın oy oranı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ne? İşte 24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları...

2018'de yapılacak olan erken için son bilgiler ve anket sonuçları gelmeye devam ediyor.

İşte 13 gün sonra yapılacak olan son dakika seçim anketlerine göre 'nin oy oranı....

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 12:20
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