24 Haziran 2018'de yapılacak olan erken seçim için son bilgiler ve anket sonuçları gelmeye devam ediyor.
İşte 13 gün sonra yapılacak olan son dakika seçim anketlerine göre AK Parti'nin oy oranı....
24 Haziran seçimlerinde son oy oranı! İşte 2018 seçimleri anket sonuçları
24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler öncesi son anket sonuçları gelmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ne? İşte 24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları...
24 Haziran 2018'de yapılacak olan erken seçim için son bilgiler ve anket sonuçları gelmeye devam ediyor.
Etiketler: seçim anketi , Cumhur İttifakı , Millet İttifakı , AK Parti , Recep Tayyip Erdoğan , 24 Haziran , seçim
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