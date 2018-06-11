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Erdoğan Abi’ye son veda

İş dünyasının duayen ismi , 80 yaşında hayata veda etti. Efsane işadamı, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. törenine iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda önemli isim akın etti

Erdoğan Abi’ye son veda
Türkiye dün önemli bir isme veda etti. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (80), geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti. Demirören, dün gözyaşları arasında defnedildi. Demirören için ilk tören, Şişhane'deki Demirören Holding binasında gerçekleşti. Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi. Törende 'in oğulları , Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören taziyeleri kabul etti. Buradaki törenin ardından Erdoğan Demirören'in si 'ne getirildi.

HERKES CENAZEDEYDİ
Sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim cenaze törenine akın etti. Başbakan , ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , Mehmet Ali-Arzuhan Doğan Yalçındağ, Galatasaray Başkanı , Beşiktaş Kulübü Başkanı , , Tansu-Berk Çiller, Rüştü- , Gökhan Çarmıklı, , Faruk Süren gibi isimler cenaze törenindeydi. Fatih Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından Demirören'in cenaze aracına taşınan tabutuna, Başbakan Binali Yıldırım ve oğlu Yıldırım Demirören omuz verdi. Cenaze 'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.



Demirören ailesi, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.



Tülin Demirören eşini böyle uğurladı.



Cenazede Fatih Terim de Yıldırım Demirören'e taziyelerini iletti.



Demirören'in torunları, dedelerinin tabutunun başından ayrılmadı.

ÖMRÜNÜ MEMLEKET İÇİN TÜKETTİ
CENAZE törenine katılan ünlü isimler duygularını dile getirdi: Başbakan Binali Yıldırım: Bir ömrü ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Demirören'e rahmet diliyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Enerji sektöründe önemli yatırımları vardı. Yerli bir grup olarak önemli yatırımları ile Türk enerji camiasına öncülük etti. Eski Başbakan Tansu Çiller: Türkiye'ye büyük katkısı oldu. Benim de ağabeyimdi. Orhan Gencebay: 50 yıllık sevgili ağabeyim. Harika bir insandı.

ZEYNEL YAMAN -ZAFER HALATÇI-MURAT- ŞENGÜL -SAFFET AZAK

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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