Erdoğan Abi’ye son veda

Türkiye dün önemli bir isme veda etti. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (80), geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti. Demirören, dün gözyaşları arasında defnedildi. Demirören için ilk tören, Şişhane'deki Demirören Holding binasında gerçekleşti. Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi. Törende Erdoğan Demirören'in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören taziyeleri kabul etti. Buradaki törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
HERKES CENAZEDEYDİ
Sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim cenaze törenine akın etti. Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mehmet Ali-Arzuhan Doğan Yalçındağ, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Aziz Yıldırım, Tansu-Berk Çiller, Rüştü- Işıl Reçber, Gökhan Çarmıklı, Orhan Gencebay, Faruk Süren gibi isimler cenaze törenindeydi. Fatih Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından Demirören'in cenaze aracına taşınan tabutuna, Başbakan Binali Yıldırım ve oğlu Yıldırım Demirören omuz verdi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
Demirören ailesi, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
Tülin Demirören eşini böyle uğurladı.
Cenazede Fatih Terim de Yıldırım Demirören'e taziyelerini iletti.
Demirören'in torunları, dedelerinin tabutunun başından ayrılmadı.
ÖMRÜNÜ MEMLEKET İÇİN TÜKETTİ
CENAZE törenine katılan ünlü isimler duygularını dile getirdi: Başbakan Binali Yıldırım: Bir ömrü ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Demirören'e rahmet diliyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Enerji sektöründe önemli yatırımları vardı. Yerli bir grup olarak önemli yatırımları ile Türk enerji camiasına öncülük etti. Eski Başbakan Tansu Çiller: Türkiye'ye büyük katkısı oldu. Benim de ağabeyimdi. Orhan Gencebay: 50 yıllık sevgili ağabeyim. Harika bir insandı.
ZEYNEL YAMAN -ZAFER HALATÇI-MURAT- ŞENGÜL -SAFFET AZAK
HERKES CENAZEDEYDİ
Sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim cenaze törenine akın etti. Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mehmet Ali-Arzuhan Doğan Yalçındağ, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Aziz Yıldırım, Tansu-Berk Çiller, Rüştü- Işıl Reçber, Gökhan Çarmıklı, Orhan Gencebay, Faruk Süren gibi isimler cenaze törenindeydi. Fatih Camii'nde kılanan cenaze namazının ardından Demirören'in cenaze aracına taşınan tabutuna, Başbakan Binali Yıldırım ve oğlu Yıldırım Demirören omuz verdi. Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
Demirören ailesi, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.
Tülin Demirören eşini böyle uğurladı.
Cenazede Fatih Terim de Yıldırım Demirören'e taziyelerini iletti.
Demirören'in torunları, dedelerinin tabutunun başından ayrılmadı.
ÖMRÜNÜ MEMLEKET İÇİN TÜKETTİ
CENAZE törenine katılan ünlü isimler duygularını dile getirdi: Başbakan Binali Yıldırım: Bir ömrü ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Demirören'e rahmet diliyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Enerji sektöründe önemli yatırımları vardı. Yerli bir grup olarak önemli yatırımları ile Türk enerji camiasına öncülük etti. Eski Başbakan Tansu Çiller: Türkiye'ye büyük katkısı oldu. Benim de ağabeyimdi. Orhan Gencebay: 50 yıllık sevgili ağabeyim. Harika bir insandı.
ZEYNEL YAMAN -ZAFER HALATÇI-MURAT- ŞENGÜL -SAFFET AZAK
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