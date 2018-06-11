Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Dalaman Havalimanı'nda suikasttan kıl payı kurtulduğu 15 Temmuz gecesinin, ortaya çıkmamış görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak ile çocukları Ahmet Akif Marmaris'ten Dalaman'a gelen helikopterden ATA uçağına transfer olurken görülüyor.

DENİZDEN 10 METRE YÜKSEKTE UÇUŞ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, o gece ATA uçağı, Erdoğan'ı almak üzere Adnan Menderes Havalimanı'ndan Dalaman'a geldiğinde havalimanı üzerinde ring atan 4 tanımsız araç tespit ediliyor. Ancak bu araçlarla ilgili gereken inceleme uzunca bir süre yapılmıyor. Erdoğan ve ailesini Marmaris'ten getiren helikopter de yaklaşık 20 dakikalık yolun 15 dakikasını denizin 10 metre kadar üzerinden uçarak radarda görünmeden kat ediyor. Zira açıklarda Aksaz'dan gitmiş darbecilerin kontrol ettiği 2 savaş gemisi, hücumbotlar ve havada F-16'lar var.



Helikopter, darbecilerin kullandığı savaş gemileri ve F-16'lar tarafından vurulma riskine rağmen Dalaman'a gidiyor. Dalaman'da ATA uçağını kontrol eden darbecilerin kullandığı 4 esrarengiz hava aracı da Erdoğan uçakta bulunamayınca alandan ayrılıyor.

KULE BANT KAYITLARI

O gece yaşananları aydınlatan kule bant çözüm kayıtlarına da ulaştı. Gerçekte 15 Temmuz'a ait iken 17 Temmuz 2016 olarak değiştirilen Dalaman dosyasının bant çözümlerinin altında, hava kontrolörü Ender Namsal, hava kontrolörü Mevlüt Çayır ve elektronik teknisyeni Murat Sümbül'ün imzası var. Namsal, hazırladığı bilirkişi raporunda helikopterlerden hiç söz etmeyip, kendisine radar kayıtlarının gösterildiği Emniyet sorgusunda helikopterlerin varlığını doğrulamak zorunda kalan görevli idi.



Bant çözümlerindeki konuşmalar Duman adlı ses kayıt sisteminden alınmış. Konuşmalarda o gece havada görülen her tanımsız askeri helikopter ve uçağın düşman unsur olarak addedileceği açık biçimde söyleniyor.

ÖNCE İSTANBUL'A UÇUŞ YOK



ZULU Zamanı'na göre 20:37:25'te (Normal zamana göre 23:37) yapılan kule konuşmalarında Dalaman'dan İstanbul'a hiçbir uçağın kalkmayacağı konuşuluyor. Çünkü o saat itibariyle Atatürk Havalimanı darbeciler tarafından kapatılmış durumda. İlerleyen dakikalarda 20:44:12'de (Normal zamana göre 23:44) İstanbul kalkışları için izin geldiği belirtiliyor. Böylece Dalaman'dan Atatürk'e kalkışlar başlıyor.

TARİFELİ UÇUŞ KODU ALIYOR



ATA uçağının Dalaman'a yaklaştığı zaman ise ZULU'ya göre 21:37:19. Bu sırada ATA uçağı normal tarifeli uçakmış gibi THY8451 kodunu kullanıyor. O esnada ATA uçağının pilotu, Dalaman Kule'ye "Dalaman iyi akşamlar THY8451 ILS 01" diye sesleniyor. Bant çözümlerine göre kulede o esnada şu konuşmalar geçiyor:



IMR: Bu THY8451 inmeyecekmiş oraya pas geçecekmiş. Bizim kule bildirdi.

DPU/EP: İnmeyecek pas geçecek.

IMR: Evet.

DPU/EP: Biz mi verecez?

IMR: Evet, haber bekleyecekmişsiniz. Özel harekât polisleri burada, onlar söylemiş.

DPU/EP: Pilot biliyor mu bunu?

IMR: Bilmiyor işte size söylüyorum bunu, bir dakika.

PAS GEÇİRİLMEDİ



ATA uçağının inerken pas geçirilmemesi ise kule konuşmalarına ilerleyen dakikalarda şöyle yansıyor:

TWR/SA: İniş verdik.

DPU/GY: Kule geçirecek, siz geçirecekmişsiniz.

TWR/SA: Pas geçireceğiz?

DPU/GY: Evet, pas geçirin ve bizden talimat beklesin.

TWR/SA: Sebebi ne?

DPU/EP: Eee özel harekât.

TWR/SA: Nasıl özel harekât?

DPU/EP: Özel harekât polisleri varmış İzmir Kule'de. İnmeyecek diyorlarmış.

TWR/SA: Kim inmeyecek diyormuş?

DPU/EP: Yaa olay... Nihal konuşmak ister misin?

DPU/GY: Pas geçirin İzmir bize öyle dedi.

TWR/SA: Hayır, bu noktadan sonra pas geçiremem ben teker koyuyor artık.

DPU/GY: İnmiş, artık tamam ben İzmir'e söylüyorum."

O UÇAK HEMEN KALKACAK

ZULU Zamanı'na göre 21:44:52'de ATA uçağının indikten sonra kalkışı konusu kulede gündeme geliyor. O konuşmalar da şöyle:

DPU/GY: Alo, Nesrin hanım.

IMR: Cumhurbaşkanı korumalarıymış, hemen o uçak kalkacakmış.

DPU/GY: Demin de inmeyecek dediler ama biz.

IMR: Tamam işte, pas geçirin dedik onu geç kaldık şimdi... Tamam tekrar kalkacakmış, buradan bilgi verilecek o noktaya inecekmiş.

DPU/GY: Tamam tamam.

IMR: Cumhurbaşkanı korumalarıymış.

BİNİŞ ANLARI KAMERADA



ZULU zamanına göre 22:30:28'de Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopter Marmaris'ten geliyor. Transponder'ı kapalı olan helikopter primary radar kayıtlarında Marmaris'ten kalktıktan sonra görünüyor. Ardından deniz üzerinde alçak uçuşla yol kat etmeye başlayınca radarda kayboluyor ve Dalaman Havalimanı'na iniyor. ATA uçağı kalkış için yine tarifeli bir uçak gibi THY8456 kodunu alıyor.

PİST BAŞINA KADAR 11 DAKİKA



Uçak, taksiden (aprondan pistbaşına gidiş süreci) pistbaşı yapana kadar 11 dakika geçiyor. ATA uçağı, motor çalıştırma için kuleden izin isterken, Cumhurbaşkanı'nın güvenliği için gidilecek istikamet konusunda yanıltıcı bilgi veriyor. Gidilecek yer olarak bildirilen alan Atatürk veya Esenboğa değil Adnan Menderes Havalimanı. İlerleyen dakikalarda ATA uçağı, taksi için hazır olduğunu bildiriyor ve kule de taksi istikametini veriyor. Ardından uçak pistbaşı yapıyor ve kalkıyor. Tabii bu arada Dalaman Kule'deki ByLock'çu imam Muhammed Mustafa Öğüt, uçağı 11 dakika bekletmiş.