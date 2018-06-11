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Yol Durumu
  1. Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

'da feci

'nın Orhangazi ilçesinde, arıza nedeniyle yol kenarına park eden yolcu otobüsüne tırın çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bursada feci kaza
Alınan bilgiye göre, İnegöl'den Bartın'a giden 50 DK 189 plakalı yolcu otobüsü, -Yalova karayolu süpürgelik mevkisinde arızalandı.

Şoförünün yol kenarına park ettiği otobüse, aynı yönde seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 SC 566 plakalı tır, arkadan çarptı.

da, bu esnada otobüsün motorunu kontrol eden şoförlerden Cemil Aydemir ile ona ışık tutarak yardımcı olan bir yolcu, olay yerinde hayatını kaybetti.

46 kişinin bulunduğu otobüsteki yolculardan 10'u ise hafif yaralandı.

Yaralılara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 06:36
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