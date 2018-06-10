TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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