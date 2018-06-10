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Kuzey 'a hava operasyonu

'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Iraka hava operasyonu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Irak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik 10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile yapılan atışlar neticesinde üç silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 09:54
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