Kutlamaya gelin

İngiltere yakın tarihler içinde ikinci kez büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğünün ardından dün Buckingham'da Kraliçe II. Elizabeth için 92. doğum günü kutlamaları yapıldı. Kutlamalarda tüm gözler Kraliçe'de değil kraliyet ailesinin iki gelini Kate Middleton ve Meghan Markle'ın üzerindeydi. Daha önce kendisine has moda tasarımlarını tercih eden Meghan bu kez İsparya Kraliçesi Letizia'nın da tercihi olan Carolina Herrera marka bir elbise ile törene katıldı. Meghan'ın kıyafetinin 12 bin pound (75 bin TL) olduğu belirtildi. Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate ise 8 bin poundluk (50 bin TL) bir Alexander McQueen imzalı elbiseyi tercih etti. Ancak eltilerin kapışması bununla sonlanmadı. Perşembe günü Kraliçe'nin davetiyle Cheshire'a Kraliçe'nin şahsına ait ve başkasının binemediği özel trenle giden Meghan, bu davet sayesinde Kate'in önüne geçerken İngiliz fısıltı gazeteleri Kate'in bu duruma çok bozulduğunu yazmıştı. Dünkü törende de Meghan'ın mutluluğu ve Kraliçe ile yakınlığı gözlerden kaçmadı. Üçüncü çocuğunu yeni doğuran Kate ise kutlamalarda keyifsiz göründü. Kate'i, yanından hiç ayrılmayan kayınvalidesi -Prens Willamı'ın üvey annesi- Camilla Parker teselli etti.
Sahte doğum günü
Kraliçe II. Elizabeth 21 Nisan 1926 günü doğdu. Resmi olan doğum günü ise Haziran'ın ikinci Cumartesi'si kutlanıyor. Çifte doğum günü ise 250 yıl önce Kral İkinci George'a dayanıyor. Kasım ayında doğan Kral açık havada büyük kutlamalar istediği için yazın da bir yaş günü kutlaması yaptı. Bu durum daha sonra gelenek halini aldı.
Törenler coşkuyla kutlandı. Hyde Parkı'nda 41 pare, Windsor Büyük Parkı'nda 21 pare, Londra Kulesi'nde ise 62 pare top atışı yapıldı. 1400 asker, 200 atlı ve 400 müzisyenin katılacağı etkinlikte büyük bir askeri yürüyüş de düzenlendi.
Kate Middleton tören boyunca kayınvalidesi Camilia ile görüldü.
Elizabeth'in doğum günü için yapılan büyük askeri geçitte Elizabeth'in kızı Prenses Anne de yer aldı.
Kraliçe Elizabeth 92. pastasını keserken çok mutlu görünüyordu.
Düğünü Buckingham'da yapmayarak bir kuralı yıkan Meghan Markle ise sarayın balkonundan halkı selamlayarak kraliyet ailesinin önemli bir ritüelini ilk kez gerçekleştirdi.
Sahte doğum günü
Kraliçe II. Elizabeth 21 Nisan 1926 günü doğdu. Resmi olan doğum günü ise Haziran'ın ikinci Cumartesi'si kutlanıyor. Çifte doğum günü ise 250 yıl önce Kral İkinci George'a dayanıyor. Kasım ayında doğan Kral açık havada büyük kutlamalar istediği için yazın da bir yaş günü kutlaması yaptı. Bu durum daha sonra gelenek halini aldı.
Törenler coşkuyla kutlandı. Hyde Parkı'nda 41 pare, Windsor Büyük Parkı'nda 21 pare, Londra Kulesi'nde ise 62 pare top atışı yapıldı. 1400 asker, 200 atlı ve 400 müzisyenin katılacağı etkinlikte büyük bir askeri yürüyüş de düzenlendi.
Kate Middleton tören boyunca kayınvalidesi Camilia ile görüldü.
Elizabeth'in doğum günü için yapılan büyük askeri geçitte Elizabeth'in kızı Prenses Anne de yer aldı.
Kraliçe Elizabeth 92. pastasını keserken çok mutlu görünüyordu.
Düğünü Buckingham'da yapmayarak bir kuralı yıkan Meghan Markle ise sarayın balkonundan halkı selamlayarak kraliyet ailesinin önemli bir ritüelini ilk kez gerçekleştirdi.
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