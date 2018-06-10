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'e yoğun hava harekatı

'dan yapılan açıklamaya göre yoğun hava harekatının düzenlendiği 'ın kuzeyindeki 'de, bölücü terör örgütüne ait 14 hedef imha edildi.

Kandile yoğun hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), yoğun hava harekatının düzenlendiği 'ın kuzeyindeki 'de bölücü terör örgütüne ait 14 hedefin imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yoğun hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edildi.

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 14:39
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