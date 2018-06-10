;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Erhan Afyoncu iftiralara yanıt verdi

Bakan 'tan 'e başsağlığı

Cuma günü hayatını kaybeden ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı. Cenazeye katılan ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Berat Albayrak: Türk enerji sektörünün başı sağolsun. Yerli, kendi sanayisine güvenen işadamlarımızın artması dileği ile tekrar başsağlığı diliyorum" dedi.

Bakan Albayrak: Enerji sektörünün başı sağolsun
ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı , son yolculuğuna uğurlandı. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Daha sonra Fatih Camii'ne getirilen cenaze son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine siyaset, spor, medya alanından birçok önemli isimler katıldı.



BAKAN BERAT ALBAYRAK: TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN BAŞI SAĞOLSUN
Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni için Fatih Camii'ne gelen ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Erdoğan Demirören'in Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yapan çok kıymetli bir iş insanı olduğunu söyledi. Albayrak, "Malumunuz enerji sektöründe de kendisinin çok önemli yatırımları vardı ki enerji sektörü gibi uluslararası oyuncuların çok olduğu bir sektörde yerli bir grup olarak önemli yatırımlarla Türk enerji camiasına öncülük etti. Tekrardan camiamızın derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu ve benzeri yerli grupların Türk sanayimize inanan, ülkemiz ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisiyle tekrardan başımız sağ olsun" dedi.
haberin devamı

Etiketler: , , ,
  • 10 Haziran 2018, Pazar 14:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar