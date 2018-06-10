Görevi kötüye kullanma var

Polis, bir suçlamadan dolayı telefonumu aldı. Geri verdiklerinde telefonumda benimle ilgisi olmayan kadınların fotoğrafının olduğu ortaya çıktı. Eşim çılgına döndü. Polislere gittim, beni kapı dışarı ettiler. Eşim boşanma davası açacak. Bunu ispatlamam için polise dava mı açmalıyım?

BU durumda polisin görevini kötüye kullanması söz konusu olabilir. Olay iddia ettiğiniz gibiyse, idareye karşı dava açabilir, suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Açacağınız davalarda telefonunuz üzerinde bir bilirkişi incelemesi yapılmasını ve fotoğrafların telefonunuza ne zaman yüklendiğini tespit ettirebilirsiniz. Bu yolla telefonunuzun emanete alındığı ve tarafınıza teslim edildiği tarihler arasında bir yükleme yapıldığını kanıtlayabilirsiniz. Ayrıca eşiniz bu fotoğrafları delil olarak göstererek bir boşanma davası açarsa bu davada da açmış olduğunuz diğer davaları göstererek o davaların sonucunun beklenmesini talep edebilirsiniz. Davaların iddia ettiğiniz gibi sonuçlanması halinde eşiniz de sizi affedecektir.

SİCİL KAYDIMI SİLDİREBİLİR MİYİM?

Adli sicil kaydımda bazı detayları sildirmek istiyorum. Bu mümkün mü?

ADLI Sicil Kanunu'nun "Adlî sicil bilgilerinin silinmesi" başlıklı 9. Maddesi gereği

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

Ceza zamanaşımının dolması,

Genel af, halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce silinerek, arşiv kaydına alınır. Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir. Sildirmek istediğiniz kayıt bu madde kapsamında ise bir dilekçe ile Adalet Bakanlığı Arşiv ve İstatistik genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile başvurabilirsiniz.

PARA CEZASI ALABİLİR...

1 çocuğum var ve boşandıktan 4 yıl sonra yeni bir evlilik yaptım. Yeni eşimin de bir çocuğu var. Ancak velayeti annesinde. O çocuk sürekli beni telefonla arıyor ve hakaretlerde bulunuyor. Yaşı 19. Defalarca uyarmama rağmen bir çözüm olmadı. Eşim de yapabilecek bir durumu olmadığını ve dava açabileceğimi söyledi. Eğer dava açarsam, hakaretten ceza alır mı?

Türk Ceza Kanunu'nun Hakaret suçunu düzenleyen 125. Maddesinin 1'inci Fıkrası şu şekildedir; "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." Yine aynı maddede hakaret suçunun cezasını hangi hallerde ağırlaştırılacağına da yer verilmiştir. Yani şikayet etmeniz halinde ve hakareti ispatlamanız halinde ceza alacaktır.

HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL