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Diriliş

liler’in gösterilerine yine kurşun ve bombayla yanıt verdi. 100’lerce kişi sınırda yaralandı.

Diriliş Filistin
İsrail'in hukuksuz bir şekilde başkentini ilan etmesi ve 'de yaptığı katliamlar tüm dünyada tepki çekti ancak Müslüman aleminde özellikle Arap dünyası bu zulme sessiz kaldı. ise var gücüyle 'e karşı dururken, vatandaşları da bu duruşla gururlandı. Türkiye'nin katil İsrail'e karşı durmasından memnun olan bölge halkı, gösterilerinde Türk bayrağı açmaya başladı. Filistinliler önceki gün 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekbe"yi anmak ve "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusundaki İsrail sınırına akın etti. Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli, Türk bayrağı taşıyarak İsrail'e meydan okudu.


Türkiye'nin Filistin'e desteği sonrası Gazze ve 'da Türk bayraklı Filistinlilerin sayısı artmaya başladı.
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