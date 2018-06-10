Diriliş Filistin

İsrail'in hukuksuz bir şekilde başkentini Kudüs ilan etmesi ve Gazze'de yaptığı katliamlar tüm dünyada tepki çekti ancak Müslüman aleminde özellikle Arap dünyası bu zulme sessiz kaldı. Türkiye ise var gücüyle İsrail'e karşı dururken, Filistin vatandaşları da bu duruşla gururlandı. Türkiye'nin katil İsrail'e karşı durmasından memnun olan bölge halkı, gösterilerinde Türk bayrağı açmaya başladı. Filistinliler önceki gün 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekbe"yi anmak ve "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusundaki İsrail sınırına akın etti. Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli, Türk bayrağı taşıyarak İsrail'e meydan okudu.
Türkiye'nin Filistin'e desteği sonrası Gazze ve Mescid-i Aksa'da Türk bayraklı Filistinlilerin sayısı artmaya başladı.
Türkiye'nin Filistin'e desteği sonrası Gazze ve Mescid-i Aksa'da Türk bayraklı Filistinlilerin sayısı artmaya başladı.
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