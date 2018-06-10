Bu iş ustalık ister

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'ndaki büyük Ankara mitinginde önemli mesajlar verdi. Dev kalabalığa Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı dönemindeki SSK'yı gösteren video kaydı izleten Erdoğan şunları söyledi:
Bay Kemal, Bay Muharrem, bu işler öyle durup dururken olmuyor. Öyle ince ince yürüyerek de olmuyor. Üreteceksin, çalışacaksın. Bay Kemal'i biz SSK'dan tanırız, nasıl batırdığını iyi biliriz. Bunlara beş koyun ver, kaybedip gelirler.
Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun 55 bin kişilik bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz. Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. Ankara'yı boydan boya geçecek dev bir millet bahçemiz de olacak.
Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum.
İnce ne diyor, İsmail Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim diyor. Önce haddini bil. Apoletleri sen mi taktın, millet taktı. Bir defa haddini bil, Tayyip Erdoğan anayasanın amir hükümleri gereğince komutanların başkomutanıdır.
BİR tanesi çıkıyor Külliye'yi satacakmış, bir tanesi çıkıyor Çankaya'yı satacakmış. Bunlar ülkeyi de satar.
GÜNDEMİMİZDE AF DİYE BİR ŞEY YOK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda gece mitinginde konuştu. Son günlerde gündemi meşgul eden af tartışmalarına noktayı koydu: Bizim gündemimizde af biye bir şey yok. Kimse farklı yaklaşım göstermesin. Yargı bir hüküm vermişse, içeriye girmişse onları affetme hükmü bizim değil. Biz kalkıp bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. Bu işi oya tahvil etmek için af çıkaramayız.
HAÇLI HiLAL SAVAŞI UYARISI
Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programında konuştu. Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı hakkında sert çıktı: Avusturya Başbakanı'nın attığı adımlar dünyayı Haçlı-Hilal savaşlarına götürüyor. Onun içinde Batı dünyasının bu adamlarına çeki düzen vermesi gerekir. Bizim din adamlarımızı dışarıya atacaklarmış. Siz yaparsınız da biz boş mu dururuz. Araplar'ın bir atasözü var: Men dakka dukka. Demek ki böyle bir şey yapmak lazım.
İLKAY'I HEDEF YAPTILAR
İngiltere ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanına gidip ona forma hediye eden İlkay Gündoğan, Almanya'da tam olarak hedef tahtasına kondu. Alman Futbol Federasyonu'nun tepki göstererek büyüttüğü olayda Alman Cumhurbaşkanı'na kadar ırkçı ifadelere maruz kalan İlkay, önceki gün Alman Milli Takımı'nın Suudi Arabistan ile oynadığı maçta sürekli ıslıklandı. Irkçı tepkiler, olayların fitilini ateşleyen Alman Futbol Federasyonu'nun da tepkisini çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ürdün Kralı Abdullah ile de bir telefon görüşmesi yaptı.
Bay Kemal, Bay Muharrem, bu işler öyle durup dururken olmuyor. Öyle ince ince yürüyerek de olmuyor. Üreteceksin, çalışacaksın. Bay Kemal'i biz SSK'dan tanırız, nasıl batırdığını iyi biliriz. Bunlara beş koyun ver, kaybedip gelirler.
Mevcut 19 Mayıs Stadı'nın yerine uluslararası standartlara uygun 55 bin kişilik bir stadı Ankara'ya kazandırıyoruz. Ankara'nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt'ta yapıyoruz. Ankara'yı boydan boya geçecek dev bir millet bahçemiz de olacak.
Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum.
İnce ne diyor, İsmail Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim diyor. Önce haddini bil. Apoletleri sen mi taktın, millet taktı. Bir defa haddini bil, Tayyip Erdoğan anayasanın amir hükümleri gereğince komutanların başkomutanıdır.
BİR tanesi çıkıyor Külliye'yi satacakmış, bir tanesi çıkıyor Çankaya'yı satacakmış. Bunlar ülkeyi de satar.
GÜNDEMİMİZDE AF DİYE BİR ŞEY YOK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda gece mitinginde konuştu. Son günlerde gündemi meşgul eden af tartışmalarına noktayı koydu: Bizim gündemimizde af biye bir şey yok. Kimse farklı yaklaşım göstermesin. Yargı bir hüküm vermişse, içeriye girmişse onları affetme hükmü bizim değil. Biz kalkıp bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. Bu işi oya tahvil etmek için af çıkaramayız.
HAÇLI HiLAL SAVAŞI UYARISI
Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programında konuştu. Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı hakkında sert çıktı: Avusturya Başbakanı'nın attığı adımlar dünyayı Haçlı-Hilal savaşlarına götürüyor. Onun içinde Batı dünyasının bu adamlarına çeki düzen vermesi gerekir. Bizim din adamlarımızı dışarıya atacaklarmış. Siz yaparsınız da biz boş mu dururuz. Araplar'ın bir atasözü var: Men dakka dukka. Demek ki böyle bir şey yapmak lazım.
İLKAY'I HEDEF YAPTILAR
İngiltere ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanına gidip ona forma hediye eden İlkay Gündoğan, Almanya'da tam olarak hedef tahtasına kondu. Alman Futbol Federasyonu'nun tepki göstererek büyüttüğü olayda Alman Cumhurbaşkanı'na kadar ırkçı ifadelere maruz kalan İlkay, önceki gün Alman Milli Takımı'nın Suudi Arabistan ile oynadığı maçta sürekli ıslıklandı. Irkçı tepkiler, olayların fitilini ateşleyen Alman Futbol Federasyonu'nun da tepkisini çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ürdün Kralı Abdullah ile de bir telefon görüşmesi yaptı.
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