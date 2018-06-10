Bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik ne kadar?

Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklamaları geldi. Milyonlarca kişi bedelli askerlik yaşı ve ücretini de merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Bedelli askerlik çıkacak mı, çıkmayacak mı? sorusu milyonlarca asker adayını heyecanlandırdı. Bedelli askerlik konusunda peş peşe açıklamar gelmeye devam ediyor. İşte bedelli askerlik için yaşanan tüm gelişmeler...

BAŞBAKAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusunda "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik konusunda da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimden sonra askeri boyutunu ekibimizle değerlendiririz." diye konuştu.



BEDELLİ ASKERLİK YAŞI VE ÜCRETİ

En fazla merak edilen yaş ve bedel konusu.

2011 yılında 30 bin lira, 2014'te 18 bin lira olarak açıklanmıştı. Şimdi bu iki rakamın ortasında olması bekleniyor 20 - 25 bin lira olması bekleniyor.

Yaş konusunda da 28 yaş sınırı olacak şeklinde değerlendirmeler var, daha önce de 28 yaş sınırı olmuştu. Öte yandan 25 yaş talebi de yoğun şekilde var.

Yerel seçimlerden hemen önce bedelli askerlik çıkarılacağı konuşuluyor. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 bin lira civarında olması bekleniyor.