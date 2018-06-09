CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu yükseltebilmek için neredeyse her numaraya başvuruyor. Kendi taraftarları tarafından hazırlanıp sosyal medyaya yayılan görsellerini meydanlarda gösteren İnce, sanki karşı tarafın kendisini engellemek için bunları yaptığı havasını vererek bir mağduriyet devşirme peşinde.

Sakarya mitinginde kendi taraftarları tarafından yapılan görselleri sahnedeki ekrana yansıtan İnce, büyük bir ciddiyetle halka anlatıyor, mağduriyet demagojisiyle karşı tarafı suçlayarak oy devşirmeye çalışıyor.

CHP'nin twitter trollerinin yaydığı söz konusu montaj fotoğraflardan birinde Muharrem İnce bir caminin içinde bisiklete binerken görülüyor, öbüründe ise yine caminin içinde halay çekerken görülüyor.





Muharrem İnce'yi bir camide halay çekerken gösteren fotoğrafın ilk defa "Hayrullah Nuri İnce" isimli Twitter kullanıcısı tarafından 3 Mayıs'ta oluşturulup paylaşıldığı görülüyor.