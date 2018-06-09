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'den montaj görsellerle mağduriyet taktiği

'nin adayı oy alabilmek için her taktiği deniyor. Yeni numarası ise kendi yandaşlarının yaptığı montaj görselleri sanki karşı taraf yapıp da yaymış gibi göstererek mağduriyet yaratma çabası.

Muharrem İnceden montaj görsellerle mağduriyet taktiği

'nin cumhurbaşkanı adayı oyunu yükseltebilmek için neredeyse her numaraya başvuruyor. Kendi taraftarları tarafından hazırlanıp ya yayılan görsellerini meydanlarda gösteren İnce, sanki karşı tarafın kendisini engellemek için bunları yaptığı havasını vererek bir mağduriyet devşirme peşinde.

mitinginde kendi taraftarları tarafından yapılan görselleri sahnedeki ekrana yansıtan İnce, büyük bir ciddiyetle halka anlatıyor, mağduriyet demagojisiyle karşı tarafı suçlayarak oy devşirmeye çalışıyor.

CHP'nin twitter trollerinin yaydığı söz konusu montaj fotoğraflardan birinde Muharrem İnce bir nin içinde e binerken görülüyor, öbüründe ise yine caminin içinde çekerken görülüyor.


Muharrem İnce'yi bir camide halay çekerken gösteren fotoğrafın ilk defa "Hayrullah Nuri İnce" isimli Twitter kullanıcısı tarafından 3 Mayıs'ta oluşturulup paylaşıldığı görülüyor.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 22:57
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