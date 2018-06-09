2.Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturmasında dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Bingöl, üsteğmen Adem Gökalp ve Astsubay Mustafa T. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmaya sanıklar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile tutuklu bulundukları cezaevinden katıldı.

3 KİŞİYE HAPİS CEZASI

Duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasında sanıklar Bingöl ve Gökalp'in "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" ve tüm sanıkların "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ardından sanıklar savunma yaptı.

Sanık savunmalarından sonra mahkeme heyeti Bingöl'e müebbet, Gökalp'e ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanık Mustafa A.'ya ise örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.