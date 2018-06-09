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Mecidiyeköy-Mahmutbey su 'ta bitecek

Başkanı , Mecidiyeköy-Mahmutbey su'nun bitiş tarihi hakkında müjdeyi verdi

Bitiş tarihi belli oldu!

Başkanı , yapımı devam eden Mecidiyeköy-Mahmutbey çalışmasının Mecidiyeköy istasyonunda çalışanlarla sahur yaptı. Sahurun yapılacağı istasyona inen Başkan Mevlüt Uysal, çalışanlarla tek tek tokalaştı. Başkan Mevlüt Uysal daha sonra işçilerin masasına oturarak sohbet etti.

'31 ARALIK TARİHİNDE BİTECEK'

Metro inşaatında çalışan işçilerle sahur yapan Başkanı Mevlüt Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Metrolarla ilgili göreve geldikten sonra yeniden değerlendirme yapıp, belirli hatlarda bu yıl sonuna bitirmeyle ilgili firmalarla taaddütler almıştık. Bu hattımız toplamda 24 kilometre ve 21 istasyondan oluşuyor. O değerlendirme toplantısında aslında usül inşaatı yapan teslim ederdi. Fakat biz işi hızlandırma mahiyetinde inşaat çalışması devam ederken bitmiş olan kısımlardan elektromekanik imalatını da başlatılmasını söylemiştik.

2018 yıl sonu itibariyle bu hattın inşaatı tamamlanmış olacak. Burasıda Üsküdar Ümraniye metromuz gibi sürücüsüz olacak. Bundan sonraki süreçte 'da yapılan bütün hatlarımızı sürücüsüz olmasına özen gösteriyoruz" dedi.

'KABATAŞ BÖLÜMÜNDE 1 YIL GECİKME OLACAK'

Kabataş bölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mevlüt Uysal, "Kabataş'ta metro tünelleri açılırken, istasyonlar yapılırken tarihi eser çıktığı için Anıtlar Kurulu kontrolüne bıraktık. 31 Aralık itibariyle bitecek dediğimiz kısım Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı olacak. Kabataş-Mecidiyeköy Hattı 1 yıllık bir gecikme olabilir. İstanbul'un geçmişini aydınlatma adına çalışmalar yapılacak. Onlara fırsat verme adına çalışmalar 1 yıl duracak" diye konuştu.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 19:19
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