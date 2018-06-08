Yurt dışında oy verme işleminde ilk günde rekor kırıldı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün 32 bin 224 oy kullandı.
REKOR KIRILDI
Almanya'da 13 başkonsolosluk bölgesinde kurulan sandıklarda 22 bin 218 oy kullanılırken, Fransa'da 5 bin 160, Avusturya'da bin 841 ve gümrüklerde 2 bin 99 oy kullanıldı. 1 Kasım seçimlerine göre ilk gün oy kullananlarda üç misli artış görülürken, oy verme işlemlerinin hafta sonları yoğun geçmesi bekleniyor.
7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülkede 123 dış temsilcilikte oy kullanabilecek olan Türk vatandaşları, aynı zamanda 7-24 Haziran tarihleri arasında da 34 gümrük kapısında oy kullanabilecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ben buradan Avrupa'ya sesleniyorum. Avrupa'da da sandıkları Allah'ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye'deki inşallah kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak." ifadelerini kullanmıştı.
REKOR KIRILDI
Almanya'da 13 başkonsolosluk bölgesinde kurulan sandıklarda 22 bin 218 oy kullanılırken, Fransa'da 5 bin 160, Avusturya'da bin 841 ve gümrüklerde 2 bin 99 oy kullanıldı. 1 Kasım seçimlerine göre ilk gün oy kullananlarda üç misli artış görülürken, oy verme işlemlerinin hafta sonları yoğun geçmesi bekleniyor.
7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülkede 123 dış temsilcilikte oy kullanabilecek olan Türk vatandaşları, aynı zamanda 7-24 Haziran tarihleri arasında da 34 gümrük kapısında oy kullanabilecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ben buradan Avrupa'ya sesleniyorum. Avrupa'da da sandıkları Allah'ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye'deki inşallah kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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