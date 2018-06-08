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Yurt dışında oy verme işleminde ilk günde rekor kırıldı

 lerine kısa bir süre kala yurt dışında oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla ilk rakamlar gelmeye başladı. Yurt dışı oylarda ilk günde 1 Kasım seçimlerine göre 3 katı artış yaşanarak 32 bin 224 oy ile rekor kırıldı.

Yurt dışında oy verme işleminde ilk günde rekor kırıldı
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, ve 27. Dönem Milletvekili Genel leri için dün 32 bin 224 oy kullandı.

REKOR KIRILDI
'da 13 başkonsolosluk bölgesinde kurulan sandıklarda 22 bin 218 oy kullanılırken, 'da 5 bin 160, 'da bin 841 ve gümrüklerde 2 bin 99 oy kullanıldı. 1 Kasım seçimlerine göre ilk gün oy kullananlarda üç misli artış görülürken, oy verme işlemlerinin hafta sonları yoğun geçmesi bekleniyor.

7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülkede 123 dış temsilcilikte oy kullanabilecek olan Türk vatandaşları, aynı zamanda 7- tarihleri arasında da 34 gümrük kapısında oy kullanabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ben buradan Avrupa'ya sesleniyorum. Avrupa'da da sandıkları Allah'ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal 'deki inşallah kardeşlerinizin oylarıyla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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  • 08 Haziran 2018, Cuma 16:21
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